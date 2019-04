Nasenkuss: Weitere Frau wirft Joe Biden Übergriffigkeit vor

Eine weitere Frau wirft dem früheren US-Vizepräsidenten und möglichen demokratischen Präsidentschaftsbewerber, Joe Biden, übergriffiges Verhalten vor. Amy Lappos aus dem US-Staat Connecticut sagte der Zeitung " Hartford Courant", Biden habe 2009 bei einer Veranstaltung in der Stadt Greenwich seine Hand um ihren Hals gelegt und sie an sich gezogen, um seine Nase an ihrer zu reiben.

Wegen Amt nicht gemeldet

"Als er mich an sich zog, dachte ich, er würde mich auf den Mund küssen", zitierte das Blatt die Frau, die damals für einen demokratischen Abgeordneten arbeitete. Sie habe diesen Vorfall nie gemeldet, weil Biden damals Vizepräsident gewesen sei, sagte Lappos demnach. Es gebe aber Grenzen des Anstands und des Respekts. Diese zu überschreiten, habe nichts mit Herzlichkeit oder Großväterlichkeit zu tun. "Das ist Sexismus oder Frauenfeindlichkeit", beklagte sie.