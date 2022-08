Jetzt spricht Charlène von Monaco: "Habe eine schwere Zeit durchgemacht"

Begonnen hatte alles im Frühjahr vergangenen Jahres. Eigentlich wollte Charlène in ihre alte Heimat Südafrika reisen, um sich gegen die Jagd auf Nashörner einzusetzen. Dort angekommen erkrankte sie sich allerdings an einer HNO-Infektion, die einige Operationen nach sich zog und es ihr unmöglich machte, nach Monaco zurückzukehren. Erst Monate später war sie wieder reisefähig, blieb aber nur kurz im Fürstentum und unterzog sich danach Behandlungen in einer Schweizer Klinik.

Mittlerweile gehe es ihr aber besser. "Der Glaube, hat mich durch die schwierigen Zeiten meines Lebens geführt." So sei es auch eine große Ehre für sie gewesen als sie Papst Franziskus traf.