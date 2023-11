Jessica Simpson auf Foto vor Alkohol-Entzug nicht wiederzuerkennen

Dieses Bild hat schon einmal Schlagzeilen gemacht. Jetzt teilte Jessica Simpson abermals ein altes Foto von sich, auf dem sie vor ihrem Alkohol-Entzug zu sehen ist. Der Schnappschuss entstand vor sechs Jahren, als sie noch regelmäßig Alkohol konsumierte und Tabletten nahm. In ihren Memoiren berichtet die inzwischen 43-jährige dreifache Mutter, dass sie seit 2017 trocken ist. Auf Instagram erinnerte sich Simpson mit dem Foto, das sie mit ungemachten Haaren, einem aufgedunsenen Gesicht und in einem rosa Jogginganzug zeigt, an die Zeit, als sie noch süchtig war.

Jessica Simpson feiert Nüchternheit

Bereits 2021 hatte der Reality-Star ernste Worte über seine frühere Suchterkrankung geteilt. In der Original-Bildunterschrift hatte Simpson geschrieben: "Diese Person am frühen Morgen des 1. November 2017 ist eine nicht wiedererkennbare Version von mir." Jetzt teilte sie das Bild abermals, um zu feiern, dass sie seit mittlerweile sechs Jahren nüchtern ist.

