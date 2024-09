Jennifer Lopez: Opulente 55-Millionen-Mega-Villa könnte ihr neues Heim werden

Affleck soll bereits vor einigen Wochen ein neues Anwesen erstanden haben, in dem er künftig ohne seine Noch-Ehefrau leben will. Berichten zufolge habe der Schauspieler die Immobilie am 24. Juli erworben. Das Haus in Los Angeles wurde laut einer Auflistung auf Redfin für mehr als 20 Millionen US-Dollar verkauft. Die 580 Quadratmeter große Residenz verfüge über fünf Schlaf- und fünf Badezimmer.