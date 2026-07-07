Jennifer-Lopez-Ex datet Fitnesstrainerin: Neues Liebespaar in den Hamptons gesichtet

Seit ihrer Trennung von Ben Affleck wandelt Jennifer Lopez als Single durchs Leben. Die Sängerin war insgesamt viermal verheiratet. 2024 wurde ihre Ehe von Affleck geschieden, nach rund zwei Jahren Ehe.

Zuvor war Lopez mit Alex Rodriguez liiert. Eigentlich wollten die beiden heiraten, doch es kam anders: Das Paar trennte sich im April 2021 und löste seine Verlobung auf. Lopez gab daraufhin ihrem Ex Affleck eine zweite Chance. Doch ihnen war kein langes Liebesglück vergönnt.

Alex Rodriguez: Wer ist die Frau, mit der er hier Küsse austauscht?

Alex Rodriguez datete daraufhin Fitnesstrainerin Jac Cordeiro. Vor einiger Zeit wurde jedoch berichtet, die beiden hätten sich getrennt. Nun scheint Lopez' Ex-Verlobter eine neue Freundin zu haben - und es handelt sich Berichten zufolge wieder einmal um eine Fitnesstrainerin.