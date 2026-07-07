Jennifer-Lopez-Ex datet Fitnesstrainerin: Neues Liebespaar in den Hamptons gesichtet
Seit ihrer Trennung von Ben Affleck wandelt Jennifer Lopez als Single durchs Leben. Die Sängerin war insgesamt viermal verheiratet. 2024 wurde ihre Ehe von Affleck geschieden, nach rund zwei Jahren Ehe.
Zuvor war Lopez mit Alex Rodriguez liiert. Eigentlich wollten die beiden heiraten, doch es kam anders: Das Paar trennte sich im April 2021 und löste seine Verlobung auf. Lopez gab daraufhin ihrem Ex Affleck eine zweite Chance. Doch ihnen war kein langes Liebesglück vergönnt.
Alex Rodriguez: Wer ist die Frau, mit der er hier Küsse austauscht?
Alex Rodriguez datete daraufhin Fitnesstrainerin Jac Cordeiro. Vor einiger Zeit wurde jedoch berichtet, die beiden hätten sich getrennt. Nun scheint Lopez' Ex-Verlobter eine neue Freundin zu haben - und es handelt sich Berichten zufolge wieder einmal um eine Fitnesstrainerin.
Wie Page Six berichtet, wurden der ehemalige Baseballspieler und seine vermeintliche neue Flamme vergangene Woche auf einer „White Party“ in den Hamptons gesichtet. Und sie wirken äußerst vertraut. Das Portal veröffentlichte ein Foto, auf dem A-Rod mit seiner Begleitung namens Meghan Hayden einen innigen Kuss austauscht (zu sehen hier). Auch sonst erweckten die beiden den Eindruck, als wären sie zusammen.
„Sie sind ein Paar. Es ist noch frisch. Sie ist eine wirklich nette Person und kommt aus einer tollen Familie“, erzählte ein Insider über Hayden, die der breiten Öffentlichkeit bisher nicht bekannt war. Über ihren Auftritt bei der Feier in der Luxusgegend, bei der Rodriguez und Hayden beide in Weiß gekleidet waren, sagte die Quelle: „Sie kamen in einer Gruppe und wirkten eindeutig wie ein Paar.“
Angeblich tanzte die Gruppe die ganze Nacht.
Rodriguez hat sich bisher nicht zu den Berichten geäußert, wonach die Fitnesstrainerin seine neue Partnerin sein soll.
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