Alex Rodriguez: Jennifer Lopez' Ex macht neue Liebe offiziell

Eigentlich wollten Jennifer Lopez und Alex Rodriguez heiraten, doch es kam alles anders: Das Paar trennte sich im April 2021 und löste seine Verlobung auf. Lopez kam daraufhin mit ihrem Ex-Freund Ben Affleck zusammen, mit dem sie mittlerweile verheiratet ist. Auch Rodriguez ist inzwischen wieder in festen HÀnden. Jetzt haben sich er und seine neue Freundin Jac Cordeiro auf Instagram erstmals offiziell als Paar prÀsentiert.

Alex Rodriguez' neue Freundin hat seine Töchter schon kennengelernt

Jac Cordeiro und der ehemalige Baseballspieler sind Berichten zufolge seit rund drei Monaten zusammen. Am Wochenende haben sich die beiden auf Instagram erstmals zusammen gezeigt. Sie posierten fĂŒr Fotos mit Rodriguez’ Töchtern Natasha (18) und Ella (14), die der ehemalige Profisportler mit Ex-Frau Cynthia Scurtis teilt, vor einem Weihnachtsbaum in New York.