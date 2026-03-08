Jennifer Lopez über Scheidungen: "Nach der dritten war ich richtig gut darin"

Sängerin Jennifer Lopez hatte am Wochenende einen Auftritt im "Caesars Palace" in Las Vegas. Dabei sprach sie aber auch über ihr Privatleben, wie die Bildzeitung schreibt, die sich auf ein Video eines Besuchers beruft.

"Nach meiner dritten Scheidung war ich richtig gut darin", sagte sie etwa, als sie Bezug auf ihre vier gescheiterten Ehen nahm. Mit der dritten Scheidung ist übrigens jene von Marc Anthony im Jahr 2014 gemeint.

"Nein, im Ernst. Es war eine wirklich harte Zeit. Ich war eine Single-Mutter mit dreijährigen Zwillingen."