Party Rock Anthem-Sängerin Lauren Bennett mit 37 Jahren gestorben
Trauer um Lauren Bennett. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, ist die Sängerin verstorben. Bennett wurde nur 37 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt.
Ehemalige Band-Mitglieder nehmen Abschied
Die in Meopham, Kent, geborene britische Sängerin hatte zunächst an lokalen Talentwettbewerben teilgenommen und in Pubs und Bars gesungen, bevor sie als Teenagerin bei der Castingshow „The X Factor“ mitmachte. Nachdem sie es unter die letzten Zwölf geschafft hatte und ausschied, wurde sie zu einem Vorsingen für eine neue Girlgroup namens Paradiso Girls eingeladen.
Ab 2007 war sie daraufhin Mitglied der Band, bevor sie im Jahr 2010 ausstieg, um eine Solokarriere zu starten. 2011 gelang ihr mit einem Gesangs-Feature auf der Single „Party Rock Anthem“ von „LMFAO“ ein internationaler Nummer-eins-Hit. In demselben Jahr wurde Bennett offizielles Mitglied der Girlgroup „G.R.L.“, dem Nachfolgeprojekt der „Pussycat Dolls“. Die Band löste sich 2015 auf.
In einem auf Instagram veröffentlichten Statement nimmt ihre frühere Band G.R.L nun von Bennett Abschied: „Mit großer Traurigkeit teilen wir den Verlust unserer geliebten Lauren mit.“
„Unsere Herzen sind gebrochen, und wir können kaum in Worte fassen, wie viel sie uns bedeutet hat. Wir werden die Liebe, das Lachen und die unzähligen Erinnerungen, die sie uns geschenkt hat, für immer in Ehren halten“, heißt es weiter. „Ihr wunderbarer Geist hat so viele Leben berührt. Sie wird uns zutiefst fehlen und für immer geliebt werden.“
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