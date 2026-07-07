Party Rock Anthem-Sängerin Lauren Bennett mit 37 Jahren gestorben

Trauer um Lauren Bennett. Wie mehrere britische Medien übereinstimmend berichten, ist die Sängerin verstorben. Bennett wurde nur 37 Jahre alt. Die Todesursache ist bislang nicht bekannt. Ehemalige Band-Mitglieder nehmen Abschied Die in Meopham, Kent, geborene britische Sängerin hatte zunächst an lokalen Talentwettbewerben teilgenommen und in Pubs und Bars gesungen, bevor sie als Teenagerin bei der Castingshow „The X Factor“ mitmachte. Nachdem sie es unter die letzten Zwölf geschafft hatte und ausschied, wurde sie zu einem Vorsingen für eine neue Girlgroup namens Paradiso Girls eingeladen.

Ab 2007 war sie daraufhin Mitglied der Band, bevor sie im Jahr 2010 ausstieg, um eine Solokarriere zu starten. 2011 gelang ihr mit einem Gesangs-Feature auf der Single „Party Rock Anthem“ von „LMFAO“ ein internationaler Nummer-eins-Hit. In demselben Jahr wurde Bennett offizielles Mitglied der Girlgroup „G.R.L.“, dem Nachfolgeprojekt der „Pussycat Dolls“. Die Band löste sich 2015 auf.