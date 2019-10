Jennifer Lawrence und Cooke Maroney heiraten am Wochenende

Ob die Zeremonie am heutigen Samstag oder erst am Sonntag abgehalten wird, ist derweil noch unklar. Stars wie Heidi Klum und Tom Kaulitz oder auch Justin und Hailey Bieber neigten in jüngster Vergangenheit allerdings dazu, ihren Gästen einen "Katertag" nach der Hochzeit zu gönnen. Vielleicht ist es also schon fast so weit?