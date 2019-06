Jennifer Lawrence mutiert vor Hochzeit zu "Brautzilla"

Seit etwa einem Dreivierteljahr ist Jennifer Lawrence mit dem Galeristen Cooke Maroney glücklich. Im Februrar verriet der Sprecher der Oscarpreisträgerin dann überraschend, dass sich das Paar verlobt habe.

Tränen wegen geplatzten Jungesellinnenabschied

In Hinblick auf die bevorstehende Hochzeit gibt sich Lawrence zwar gechillt. Sie sei viel zu "faul und neurotisch", um sich wegen der Feier nervös zu machen, verriet sie im Podcast "Naked with Catt Sadler". Doch auch die tiefenentspannte Lawrence habe einen Moment gehabt, in dem sie völlig die Nerven wegschmiss.

Ebenso kurz entschlossen wie der Heiratsantrag war auch Lawrences Entscheidung, einen Junggesellinnenabschied zu veranstalten. Als sie ihren Freundinnen zur Party einlud, kam jedoch das böse Erwachen: Denn keine von ihnen hatte Zeit.