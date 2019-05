Jennifer Lawrence: Verlobungsparty im Hochzeitskleid

Vor drei Montanen wurde bekannt, dass sich Jennifer Lawrence mit dem Galeristen Cooke Maroney verlobt hat. Nun hat die 28-Jährige in New York im großen Stil ihre Verlobungsparty gefeiert.

Romantische Verlobungsparty in New York

US-Medien zufolge hat die Feier am Sonntag im Kreise von Freunden und Familie stattgefunden.

Das Paar präsentierte sich im eleganten Hochzeitslook: Lawrence trug ein Seidenkleid in der angesagten Farbe Blush Rosa vom Brautmode-Label L. Wells Bridal, das laut Page Six 2.300 Dollar (ca. 2.050 Euro) kosten soll. Dazu kombinierte sie ein Täschchen von Roger Vivier, Schmuck von Fred Leighton und Schuhe von Aquazurra für rund 750 Dollar (ca. 670 Euro). Abgerundet wurde der Look von einer verspielten Hochsteckfrisur.

Jill Lincoln und Jordan Johnson, die Stylistinnen der Oscarpreisträgerin, posteten ein Foto vom Romantik-Look der Schauspielerin auf Instagram.