Aniston und Pitt enger als gedacht: Einblicke in ihre heimliche Beziehung

Schauspielerin Jennifer Aniston hatte im Laufe der Jahre Beziehungen mit hochkarätigen Stars. In der Vergangenheit war sie unter anderem mit Vince Vaughn zusammen, bevor sie zunächst Brad Pitt und später Justin Theroux heiratete. Jennifer Aniston und Brad Pitt wieder Freunde Seit einiger Zeit ist der ehemalige „Friends“-Superstar mit dem Gesundheitscoach und Autor Jim Curtis liiert. Und dieser scheint nichts dagegen zu haben, dass die Schauspielerin weiterhin den Kontakt zu ihren Ex-Partnern Theroux und Pitt pflegt. Letzterer und Aniston blieben nach der Scheidung befreundet. Und auch Pitt zählt Berichten zufolge zum inneren Kreis der US-Amerikanerin - obwohl ihre Ehe 2005 in die Brüche ging, nachdem Pitt Aniston mit Kollegin Angelina Jolie betrogen hatte.

Wie das Ex-Paar sich nach und nach wieder näher kam Als die beiden Ex-Partner 2020 bei den Screen Actors Guild (SAG) Awards in Los Angeles aufeinander trafen und backstage miteinander posierten, staunte man nicht schlecht darüber, dass Aniston offenbar keinen Groll mehr gegen Pitt hegt. Im Jahr darauf folgte die nächste Überraschung, als die beiden im Rahmen einer Corona-Spendenaktion für eine virtuelle Lesung der Kultkomödie „Ich glaub' ich steh' im Wald“ zusammen auftraten. Unter der Leitung von Komiker Dane Cook trafen sie sich damals virtuell, und spielten die Rollen aus der Teenie-Komödie nach. Kurz darauf bezog Jennifer Aniston im Gespräch mit Howard Stern Stellung zu ihrer Verbindung. Gegenüber dem Radiomoderator erzählte sie, dass es zwischen ihr und ihrem Ex bei der beruflichen Verbindung im Jahr 2021 keinerlei peinliche Momente gegeben hätte - „außer für alle, die es wahrscheinlich gesehen haben und es wollten oder vermuteten, dass es so war“.

„Wir sprechen miteinander, und es gibt überhaupt keine Seltsamkeiten“, so Aniston damals. So eng sind Brad Pitt und Jennifer Aniston wirklich Seitdem ist erneut viel Zeit ins Land gegangen. Und die Beziehung von Pitt und seiner Ex-Frau scheint sich noch weiter vertieft zu haben - und das, obwohl der Filmstar inzwischen mit Ines de Ramon glücklich liiert ist. Wie die britische Daily Mail berichtet, habe sich die Freundschaft der beiden Schauspieler seit ihrer Reunion bei den SAG Awards 2020 prächtig entwickelt. Aniston und Pitt hätten damals Nummern ausgetauscht und wieder Kontakt aufgenommen. Als Aniston 2021 „The Morning Show“ drehte, sollen sie sich regelmäßig zum Mittagessen getroffen haben, so ein Insider. Angeblich schickte Pitt die erste SMS. Quellen zufolge bot Anistons Wohnwagen am Set die perfekte Gelegenheit, Zeit miteinander zu verbringen und ihre Beziehung wieder aufleben zu lassen.