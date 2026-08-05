Urlaubsfotos im Bikini: Ronaldo-Verlobte Georgina Rodriguez reagiert auf Figur-Kritik

Cristiano Ronaldos Verlobte Georgina Rodriguez wehrt sich gegen die Online-Kommentare zu ihrem Aussehen. Am Dienstag postete das Model eine Reihe von Urlaubsbildern - einige davon im Bikini - auf Instagram, begleitet von einer längeren Nachricht, in der sie sich zu den Bemerkungen über ihre Figur äußerte. Georgina Rodriguez reagiert auf Körper-Kritik „Mein Körper verändert sich, genau wie die Körper aller Frauen. Und ich hoffe, dass er sich noch viele Jahre lang verändert, denn das bedeutet, dass ich noch lebe“, schrieb Rodriguez auf Englisch unter die Fotos. Da sie Mama von drei Mädchen ist, sei es ihr wichtig, den Kindern notwendige Lektionen über ihr Körperbild zu vermitteln. „Ich bin Mutter von sechs wundervollen Kindern, drei davon sind Mädchen, die eines Tages großartige Frauen sein werden. Und wenn es etwas gibt, das ich ihnen - zusammen mit Cris, auf den ich sehr stolz bin für die Werte, die er als Vater und als Mann verkörpert - beibringen möchte, dann ist es, dass der Wert eines Menschen niemals von seinem Aussehen oder den Meinungen Fremder abhängen kann“, führte die Influencerin aus.

Selbstzweifel wegen Online-Kommentaren Dabei räumte die 32-Jährige aber auch ein, dass die Bemerkungen über ihren Körper nicht spurlos an ihr vorbeigegangen seien. „In den letzten Tagen habe ich alle möglichen Kommentare zu Fotos von mir auf einem Boot gesehen. Manche Leute kommentieren meinen Körper, andere verteidigen mich“, erzählte sie. „Jeden Sommer“ gäbe es online Diskussionen. „Jedes Jahr ist mein Körper wieder in den Schlagzeilen“, so Rodriguez, die bei dieser Angelegenheit aber zum Glück Unterstützung von Ronaldo bekommt.