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Eleonore Habsburg macht Geburt ihrer Tochter auf ungewöhnliche Art öffentlich
Die Tochter von Karl Habsburg wurde bereits Anfang Juli zum dritten Mal Mama.
Nur schlichte römische Zahlen sieht man im letzten Instagram-Posting von Eleonore Habsburg. Vom 4. Juli 2026 schreibt sie da. Was an diesem Tag geschehen ist, erschließt sich nicht sofort. Erst wenn man die Bilder-Slideshow weiterklickt, erscheint eine kleine Babyhand und dann der Name „Cosima“.
Eleonore Habsburg und der ehemalige Rennfahrer Jérôme d'Ambrosio sind seit Juli 2020 verheiratet und bekamen am 24. Oktober 2021 ihren Sohn Otto. Die beiden haben auch noch Tochter Zita, wo aber kein genaues Geburtsdatum bekannt ist.
Eleonore ist die Tochter von Karl Habsburg und Schwester des Rennfahrers Ferdinand Habsburg.
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