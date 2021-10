Jennifer Aniston: Aus diesem Grund lehnte sie "Weil es dich gibt"-Rolle ab

"Wir hätten ihr definitiv ein Angebot gemacht, wenn sie den Film hätte machen wollen", verriet der Filmemacher außerdem. Neben Aniston und Beckinsale sei übrigens auch "Watchmen" -Star Carla Gugino der Rolle "extrem nahe" gekommen, plauderte der Regisseur aus. Ihr Vorsprechen sei jedenfalls "spektakulär" gewesen.

Obwohl Jennifer Aniston eigentlich nicht vorgehabt haben soll, in erster Linie in romantischen Komödien mitzuspielen, war sie nach dem "Friends"-Aus dann doch in einigen zu sehen: So spielte sie unter anderem in "...und dann kam Polly" (2004), "Wo die Liebe hinfällt..." (2005), "Trennung mit Hindernissen" (2006) und "Meine erfundene Frau" (2011) mit.