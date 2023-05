Javier Bardem spricht sich gegen spanischen König Felipe aus

Hollywoodstar Javier Bardem tritt vehement für eine Abschaffung der Monarchie in seinem Heimatland Spanien ein. "Könige darf es für mich nur in der Fiktion geben", sagte der 54-Jährige im Interview mit El País. In seinem neuen Film "The Little Mermaid" (Die kleine Meerjungfrau) spielt der Oscarpreisträger einen König. Mehr Verständnis für König Felipe VI. habe er nun aber nicht. "Überhaupt nicht. Hoch lebe die Republik!", antwortete der Schauspieler ("Skyfall").

