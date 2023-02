Jason Segel quälte sich zeitweise durch "How I Met Your Mother"

Neustart nach "HIMYM"-Aus

Nach dem Aus der Serie habe er sein Haus in Los Angeles verkauft und sich erst einmal aus dem Rampenlicht zurückgezogen. "Ich habe einen unruhigen Geist", so der Schauspieler. "In Los Angeles habe ich mich nie wohl gefühlt." Er habe sich "neu kalibrieren" und "vom Gas steigen" müssen.

Inzwischen gibt es mit "How I Met Your Father" ein Spin-Off zur Kultshow. In dem Ableger erzählt Sophie (Hilary Duff) ihrem Sohn, wie sie seinen Vater getroffen hat. Ähnlich wie in der Urserie dreht sich die Handlung um Leben und Lieben eines New Yorker Freundeskreises von Endzwanzigern. Allerdings geht es um einen völlig eigenständigen Serienkosmos.