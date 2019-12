Jasmin Tawil: "Wusste nicht, wer Vater meines Babys ist"

Ein turbulentes Jahr liegt hinter Ex-" GZSZ"-Star Jasmin Tawil. Im Juni wandte sich ihr Vater an die Öffentlichkeit um mitzuteilen, dass er seine Tochter aufgrund von seit Monaten ausbleibender Lebenszeichen für verschwunden hält. Tawil hatte sich zuvor in die USA abgesetzt, um nach der Trennung von Sänger Adel Tawil 2014 ein neues Leben anzufangen.