Verschwundene Jasmin Tawil aufgetaucht: Heimlich Mama geworden

Aufenthaltsort weiterhin geheim

Der Fall Jasmin Tawil wirft bereits seit Monaten Fragen auf: Als ihre Ehe mit Adel Tawil 2014 scheiterte, beendete sie ihre Schauspiel-Karriere und wanderte in die USA aus, um eine Karriere als Sängerin zu starten. Der Versuch missglückte. Nicht nur der berufliche, auch der private Neustart verlief holprig: Auf Instagram gab Tawil einst an, dass sie auf Hawaii obdachlos sei und man sie am Strand ausgeraubt habe. Zwischenzeitlich hatte sie ihre Social Media Kanäle deaktiviert und war wieder komplett angetaucht.