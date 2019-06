GZSZ-Star Jasmin Tawil spurlos verschwunden

13 Jahre lang war die Sängerin und GZSZ-Schauspielerin Jasmin Tawil mit Adel Tawil zusammen, drei davon verheiratet. Als die Ehe 2014 scheiterte, beendete Tawil ihre Schauspiel-Karriere und wanderte in die USA aus um sich auf Hawaii wieder als Sängerin zu versuchen. Doch der erhoffte Erfolg blieb aus.

Obdachlos und ausgeraubt

Ihr neuer Start verlief äußerst dramatisch, nicht nur gab die Sängerin auf Instagram-Profil bekannt, dass sie auf Hawaii obdachlos sei, auch habe man sie am Strand ausgeraubt und ihr bis auf ihr Telefon nichts gelassen.

Kein Lebenszeichen

Nun wandte sich Vater Michael Weber in einem Video an die Öffentlichkeit. Er habe seit Wochen nichts von seiner Tochter gehört, aus einer gemeinsamen WhatsApp-Gruppe sei sie nach einer Diskussion mit ihrer Mutter ausgetreten. Das sei der letzte Kontakt gewesen, so Weber.