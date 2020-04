Jasmin Tawil: "Wurde unter Drogen gesetzt und vergewaltigt"

Mittlerweile ist Tawil mit Söhnchen Ocean nach Deutschland zurückgekehrt. Gegenüber Sat.1 sprach sie nun über die mitunter dramatischen Zeiten, die hinter ihr liegen. Demnach wurde sie während eines Treffens mit einem Mann unter Drogen gesetzt und vergewaltigt. "Er hat mir mit einem Freund zusammen Roofies (Anmerkung: Abhängigmachendes Präparat, das oft auch als "Date-Rape-Droge" bezeichnet wird, da sich Opfer von Vergewaltigungen nach Einnahme oft nicht mehr an den Tathergang erinnern können) gegeben. Ich hatte komplett die Kontrolle verloren." Sie habe nicht mit ihm schlafen wollen, aber "er habe sich etwas genommen, das sie ihm nicht erlaubte", so Tawil in der Sendung Frühstücksfernsehen am Donnerstag.