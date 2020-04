Jane Fonda will Einnahmen aus Jogginganzug-Verkauf spenden

Schauspielerin Jane Fonda will Einnahmen aus dem Verkauf einer Jogginganzüge-Kollektion für wohltätige Zwecke spenden. Das Geld soll der Umwelt-Initiative "Fire Drill Fridays" sowie der Organisation "One Fair Wage" zugutekommen, die sich für einen Mindestlohn einsetzt. Damit wolle sie Angestellten helfen, die von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie betroffen sind, so Fonda auf Instagram.

Die Aerobic-Legende hatte einen der Trainingsanzüge kürzlich bei Instagram gezeigt - und bekam nach eigenen Worten so viel Zuspruch, dass es zu der Charity-Aktion kam. Auf den Anzügen ist der Name der 82-Jährigen zu lesen.