Jan Ullrich: "Bin eben ein junger Mann und brauche Sex"

Liebes-Aus als Auslöser

Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen aktuell noch, Ullrich wurde auf freiem Fuß in eine psychiatrische Klinik im bayerischen Bad Brückenau eingewiesen und hat in der "Betty Ford-Klinik" mit einer Entzugstherapie begonnen. Eben dort gab der gefallene Ex-Radprofi nun RTL Online ein exklusives Interview, in welchem er über seine familiäre Situation, seinen Umgang mit Alkohol und Drogen sowie die aktuellen Gewaltvorwürfe spricht. Wunderlich ist jedoch, dass der 44-Jährige die Vorfälle der letzten Zeit völlig relativiert und herunterspielt. Und macht die Trennung von seiner Ex-Frau für seine Eskapaden verantwortlich: "Das Liebes-Aus war verantwortlich dafür, dass ich aus dem Gleichgewicht geraten bin," so Ullrich.