Rad-Star Jan Ullrich in Luxus-Hotel verhaftet

Der ehemalige deutsche Radprofi Jan Ulrich soll wenige Tage nach seiner Festnahme auf Til Schweigers Grundstück auf Mallorca erneut verhaftet worden sein. Wie die Bild berichtet, soll der 44-Jährige am Freitagmorgen in einem Luxus-Hotel in Frankfurt festgenommen worden sein.

Jan Ullrich erneut verhaftet

Ullrich, der sich in Deutschland wegen seiner Suchtprobleme einer Therapie unterziehen wollte, habe laut Bild-Informationen im 5-Sterne-Hotel "Villa Kennedy" eine Prostituierte misshandelt. Nun ermittle die Kripo wegen Körperverletzung gegen den ehemaligen Rad-Star. Ullrich befinde sich derzeit in Gewahrsam in einer Zelle des Polizeipräsidiums Frankfurt und soll zeitnah zu den Vorwürfen vernommen werden.