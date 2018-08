Jan Ullrich: "Habe Sachen gemacht und genommen, die ich bereue"

"Eine der härtesten Prüfungen meines Lebens"

Er sei zunächst in die Klinik und anschließend ins Gefängnis gebracht worden. Die Nacht hinter Gittern beschreibt Ullrich als grenzwertige Erfahrung. Es sei "eine der härtesten Prüfungen meines Lebens" gewesen, so der Ex-Radprofi. "Überall Kot und Urin auf dem Boden und an den Wänden. Ich habe Platzangst bekommen, konnte nicht schlafen."

Nach seiner Festnahme ist Ullrich nun wieder auf freiem Fuß. Eine Richterin hat verfügt, dass er sich Schweiger nicht mehr nähern darf. Er selbst erklärte, dass er bereit sei, sich bei seinem Nachbarn zu entschuldigen. Er erwarte umgekehrt aber auch eine Entschuldigung.