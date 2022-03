Jan Böhmermann spricht über seine Corona-Infektion

Jan Böhmermann hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. In seinem Podcast "Fest & Flauschig" erzählte der Fernsehmoderator von seiner Erkrankung im Gespräch mit Olli Schulz.

Corona: Jan Böhmermann nimmt's mit Humor

In seiner neuesten Podcast-Folge verriet der ZDF-Satiriker Jan Böhmermann, dass er Corona hat. Mit nasaler Stimme klang der Moderator hörbar angeschlagen. Vor der Aufzeichnung seiner Sendung "ZDF Magazin Royale" habe sich der 41-Jährige am vergangenen Donnerstag mehrfach getestet. Die Tests fielen negativ aus. Am Freitag fühlte er sich angeschlagen.