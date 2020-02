Jamie Lee Curtis: "Kirk Douglas rettete mein Leben"

Viele seiner Kollegen zollten Douglas auf ihren Social Media-Kanälen Tribut. Darunter auch Schauspielerin Jamie Lee Curtis, für deren Eltern Douglas "ein wichtiger Mensch" war, wie sie auf Instagram unter einem gemeinsamen Foto der Familien beschreibt.

Douglas habe ihr als Kind einst gar das Leben gerettet, so Curtis. "Ich habe mich gerade an den Tag erinnert (...), als ich mit meinem Dreirad auf einer Party in einen Pool gefallen bin. Er sprang hinein und hat mich nach oben geholt."

Ihr ähnliches Schicksal habe die Familien stets verbunden, schreibt Curtis weiter. "Ich ging mit seinem Sohn Eric in die Schule. Sie haben ihn 2004 verloren. Tony (Anm.: Tony Curtis, Hollywoodikone und Jamie Lee Curtis' Vater) verlor seinen Sohn Nicholas 1994."