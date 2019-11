Jaimie Lee Curtis: "Ich bin für immer ein Junkie"

Gast entdeckte Geheimnis

Curtis' Sucht hingegen etablierte sich 1989 nach einer Augenoperation. Von da an bis 1999 schluckte sie täglich Vicodin, bis eine brasilianische Heilerin, die die Weihnachtstage bei ihr und ihrem Mann verbrachte, sie dabei erwischte, wie sie beim Einpacken der Geschenke fünf Tabletten mit einem Glas Rotwein runterspülte. "Weißt du, ich sehe dich mit deinen kleinen Pillen", sagte sie laut Curtis. "Ich sehe eine tote Frau", soll die Heilerin weiters gesagt haben. Dass auf einmal jemand von ihrem bis dahin gut gehüteten Geheimnis wusste, habe Curtis zum Umdenken bewegt.

Albtraum

Als sie sich dann einer Freundin anvertraute und diese zugab, von den gleichen Tabletten abhängig zu sein, und ihr einen bestechlichen Arzt empfahl, war sie sich endgültig sicher, mit den Drogen aufhören zu müssen. "Ich hatte einen Traum. Dass ich auf ihrer Beerdigung bin, mit Blut an den Händen, während ich ihre Kinder umarme. Oder, dass sie auf meiner Beerdigung ist und Blut an den Händen hat, während sie meine Kinder umarmt", erzählt Curtis. Bereits tags darauf habe sie sich in eine Suchtklinik begeben und sei seit diesem Tag clean.

Eine Herausforderung sei im letzten Jahr allerdings gewesen, dass sie sich gleich zwei Mal die Rippen gebrochen habe und Schmerzmittel, "die sie einst so liebte", nehmen musste, "um zu existieren". Allerdings sei dies unter strenger ärtzlicher Überwachung und mit größter Vorsicht passiert. Denn obwohl Curtis seit 20 Jahren ansonsten kein Vicodin angefasst hat, sei sie "für immer ein Junkie".