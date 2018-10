Jamie Lee Curtis: Überraschende Drogenbeichte

Drogenmissbrauch reicht in Curtis' Familie weit zurück. Ihr Vater trank, nahm Kokain und Heroin. Ihr Halbbruder, Nicholas Curtis, starb 1994 an einer Heroin-Überdosis.

Jamie Lee Curtis gilt inzwischen als clean.

"Ich habe den Kreislauf durchbrochen, der über Generationen hinweg die Menschenleben in meiner Familie zerstört hat", so die "Halloween"-Darstellerin über ihren Erfolg, von den Schmerzmitteln wegzukommen. "Clean zu werden gehört zu den größten Leistungen, die ich in meinem Leben vollbracht habe. Es ist größer als mein Ehemann, als meine beiden Kinder und größer als jede Arbeit, jeder Erfolg und jeder Fehler, den ich begangen habe."

Selbst nach 20 suchtfreien Jahren würde Curtis' aber noch immer Treffen von Selbsthilfe-Gruppen besuchen, wo sie Menschen mit einer ähnlichen Suchterkrankung unterstütze.