Was Sie vielleicht noch nicht über Jamie Lee Curtis wussten

Viele weitere Rollen in Grusel-Schockern folgten und das, obwohl Curtis selber überhaupt keine Horrorfilme mag. „Es gibt nichts, was ich an Angst mag. Ich bin diese Person, die sich Lieder vorsingt, wenn die Dinge furchterregend sind.“

Apropos Angst, das macht ihr auch ihr Spiegelbild, wobei es wohl eher Abneigung ist. „Ich schaue nicht in den Spiegel. Ich sehe nicht mehr so aus wie vor einer Weile und ich will damit nicht jeden Tag konfrontiert werden.“ Sie hat deshalb alle Spiegel in ihrem Haus entfernt. Das nennt man konsequent, was sie aber nicht in all ihren Lebensbereichen war.