James Middleton hat sich verlobt

Der royale Bruder und die 31-Jährige wurden im Jänner diesen Jahres erstmals zusammen gesehen, als sie gemeinsam mit James' Familie Urlaub auf der Karibikinsel St. Barth machten. Allerdings sollen sie davor schon einige Monate miteinander ausgegangen sein. Im Mai besuchten sie gemeinsam Lady Gabriella Windsors Hochzeit. "Unser Geheimnis ist gelüftet, aber wir könnten nicht glücklicher sein, die Neuigkeit zu teilen", so James weiter. Nachdem er sich im Oktober 2017 von seiner Langzeitfreundin Donna Air getrennt hatte, scheint das Glück nun endlich auf seiner Seite zu sein.

Und das sieht man ihm auch an: Der eigentlich etwas öffentlichkeitsscheue James straht nur so in die Kamera. An seiner Seite: Alizee, samt beeindruckendem Saphirring. Der Verlobungsring ist dem von Schwester Kate übrigens gar nicht unähnlich. 2010 bekam sie von Prinz William einen mit einem Saphir und Diamanten besetzen Ring geschenkt.