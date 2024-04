Jackie Chan gibt nach Sorgen um seine Gesundheit Update

Nach Jahrzehnten im Showgeschäft, mehr als 80 Filmen als Darsteller und zahlreichen weiteren als Regisseur ist Jackie Chan wohl weltweit einer der bekanntesten Chinesen. Auch wenn er am Sonntag (7. April) seinen 70. Geburtstag feierte, denkt er trotzdem nicht ans Aufhören: "In der Zukunft liegen immer noch zehn Filme, die darauf warten, dass ich sie drehe." Chanwollte immer ein Schauspieler sein, der auch kämpfen kann - nicht umgekehrt. Denn das Leben als Actionheld sei kurz.

Seine Fans ließ Chan wissen, dass er immer noch der Alte ist, "Vor nicht allzu langer Zeit sahen viele Freunde einige Fotos von mir im Internet und machten sich Sorgen um meine Gesundheit", schrieb der Schauspieler auf Instagram. "Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um alle wissen zu lassen: Macht euch keine Sorgen!" Es gehe um seinen neuesten Film: "Für die Rolle muss ich weiße Haare und einen weißen Bart haben und alt aussehen", so Chan in seinem Posting. Um welches Projekt es sich handelt, ließ Chan offen.

Viele seiner Stunts wagte der Chinese selbst - viele Verletzungen waren die Folge. Seit "Der rechte Arm der Götter" hat Chan zum Beispiel ein mit Plastik versiegeltes Loch im Kopf, nachdem er bei den Dreharbeiten von einem Baum gefallen war. Fast keine Stelle an seinem Körper ließ er aus, als er in der US-amerikanischen Late-Night-Show von Conan O'Brien mit dem Finger auf vergangene Knochenbrüche deutete. Das war im Jahr 2000.

Privat ging es bei Chan fast so turbulent zu wie in seinen Kung-Fu-Szenen. Im Buch "Never Grow Up" bezeichnete er sein früheres Ich als "totalen Vollidioten". Er sei betrunken Auto gefahren und habe einmal an einem Tag gleich zwei Luxusautos kaputt gefahren. Als er berühmter wurde, habe er viel Geld für Alkohol, Glücksspiel und Prostituierte ausgegeben, gab er zu.

1982 heiratete er eine taiwanische Schauspielerin, mit der er einen Sohn hat. Ende der 1990er-Jahre leistete sich Chan einen Seitensprung, aus dem eine Tochter hervorging. Jahre später bracht Sohn Jaycee Chan seinen Vater in große Verlegenheit, als er 2014 wegen Drogenbesitzes in Peking festgenommen wurde. Jackie Chan, den die chinesische Polizei Jahre zuvor zum "Botschafter" einer Drogenkampagne berief, geriet unter Druck und gab später öffentlich seinen Ärger über den Vorfall zu.