J-Lo holte sich Ehetipps von Star-Richterin Ruth Bader Ginsburg

Ruth Bader Ginsburg (86) ist vieles: Richterin am Supreme Court, Medienphänomen, Krebsüberlebende und Ehe-Expertin. Neben ihrer beispiellosen Karriere als zweite weibliche Richterin am Obersten Gerichtshof in Amerika, hat sie mit ihrem verstorbenen Mann nämlich auch über fünfzig Jahre Beziehung in den Griff bekommen.