Happy Birthday: So war Jennifer Lopez' 50. Geburtstag

"Jenny from the Block"

Aus den Tiefen New Yorks arbeitete sich Jennifer Lopez mühsam hoch: Erst als Backgroundtänzerin von Stars wie Janet Jackson. Später als Sängerin. 1998 gelang ihr der Durchbruch mit "If you had my love". Es folgten bis heute zahlreiche Hits.

Anfang der 2000er schnupperte die Latina in die Filmbranche und stand in Streifen wie "Manhatten Lovestory" und "Das Schwiegermonster" vor der Kamera. "Ich habe schon seit ich klein war gemerkt: Das will ich machen", erzählte sie.