So trainiert J-Lo für ihre Rolle als Stripperin in "Hustle"

Beim Essen setzt die Sängerin auf natürliche Zutaten und zuckerarme Ernährung, erzählte sie gegenüber der US Weekly. Gegenüber dem Magazin verriet die Sängerin, dass sie morgens meist einen Eiweißshake und koffeinfreien Kaffee trinke. Zum Mittagessen nehme Lopez gerne Lachs mit Zucchini, Paprika oder Brokkoli zu sich. Abends gebe es öfter Quinoa mit Hühner- oder Schweinefilet.

Lopez als Stripperin in "Hustle"

Im Film, für den J-Lo so fleißig trainierte, geht es um eine Gruppe von Stripperinnen, die sich an ihren wohlhabenden Wallstreet-Kunden rächen möchten. "Hustler" basiert auf einer wahren Geschichte, die 2015 im New York Magazine als Artikel erschien und viral ging.

Die Dreharbeiten zum Film begannen laut der Plattform Deadline Ende März in New York City. Ein Datum für die Premiere gibt es derzeit noch nicht.