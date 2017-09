Ivanka Trump spricht über ihre Depressionen

Ivanka Trump überrascht mit einem ungewöhnlich offenen Geständnis: In der US-Talkshow von Dr. Oz sprach die dreifache Mutter offen über ihre postnatalen Depressionen.

Ivanka Trump über postnatale Depressionen

Die sonst so taffe Geschäftsfrau erzählte, dass sie nach den Geburten ihrer Kinder Arabella (6), Joseph (3) und Theodore (1) an einer Wochenbettdepression litt.

"Mit jedem Kind erreichte ich ein gewisses Level an postnatalen Depressionen", verriet die Tochter von US-Präsident Donald Trump. "Es war emotional eine sehr herausfordernde Zeit für mich."

Foto: The Dr. Oz Show

"Ich hatte das Gefühl , dass ich meinem Potenzial als Elternteil oder als Unternehmerin und als Geschäftsführerin nicht gerecht wurde", erzählte Ivanka Trump weiter. "Ich hatte so unkomplizierte Schwangerschaften, dass es mich (Anm: das Stimmungstief) in gewisser Weise umso härter traf."

Nun möchte Trump betroffenen Müttern Mut geben. Gefragt, warum sie darüber spreche, antwortete sie, dass sie das Thema "unglaublich wichtig" finde, da es frischgebackene Eltern extrem beeinflusst: "Ich halte mich für eine hart gesottene Person, ich bin ambitioniert, ich bin leidenschaflich, ich habe Energie. Aber das ist etwas, das alle Eltern im Land betrifft."

