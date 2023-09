Sophia Loren gestürzt: Schauspielerin musste operiert werden

Die italienische Schauspiel-Legende Sophia Loren hat nach einem Sturz an der Hüfte operiert werden müssen. Die 89-Jährige sei am Sonntag in ihrem Haus in Genf in der Schweiz gestürzt, teilte ihr Management am Abend auf Facebook mit. Dabei habe sie sich Frakturen an der Hüfte zugezogen. Loren sei aber noch am Nachmittag erfolgreich operiert worden. Nun müsse sie einen "kurzen Genesungsprozess" durchlaufen, gefolgt von einer Phase der Rehabilitation.

