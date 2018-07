Ist das Williams Geschenk für Kate zu Louis' Geburt?

Am 23. April wurde Herzogin Kate zum dritten Mal Mama. Und wie es die Tradition verlangt, gab es von ihrem Ehemann offenbar auch nach der Geburt ihres Söhnchens Louis eine erlesene Aufmerksamkeit.

Kate: Baby-Geschenk von William?

Bereits zur Geburt ihrer ersten beiden Kinder gab es für Catherine Geschenke in Form von besonderen Schmuckstücken: Bei George soll Kate Ohrringe mit Diamanten und bei Charlotte einen sogenannten Ewigkeitsring, den sie zusammen mit ihrem Verlobungsring trägt, und eine Diamant-Brosche erhalten haben. Als sich die Herzogin beim Herrenfinale in Wimbledon, das sie zusammen mit William besuchte, nun mit einem goldenen Ring am Finger zeigte, der einen bernsteinfarbenen Citrin fasst, wurde gemutmaßt, dass es sich dabei um ein "Push Present" von ihrem Mann handle.