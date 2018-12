Ist das der Beweis? Erneute Scheidungsgerüchte um die Beckhams

Victoria entfernt Liebes-Tattoo

Grund zum Lästern gibt zudem das Liebes-Tattoo, welches Victoria Beckham kürzlich entfernen ließ. Eigentlich hatte sich die Fashion-Designerin die Tätowierung als Tribut an Ehemann David stechen lassen. "Ich gehöre meinem Liebsten und mein Geliebter gehört mir", stand bis vor Kurzem auf Victorias Rücken in Hebräisch geschrieben. Bei den British Fashion Awards, wo sich die Modemacherin in einem rückenfreien Kleid präsentiert hatte, war von der Liebesbotschaft aber nichts mehr zu sehen.

Und kaum wurde "Posh" ohne ihr Tattoo gesichtet, wurden mal wieder Spekulationen um eine Scheidung laut.

Gerüchte um eine angebliche Beziehungskrise bei den Beckhams kursierten in den vergangenen Monaten immer wieder. Während das ehemalige "Spice Girl" eine mögliche Trennung dementierte, hatte David Beckham erst kürzlich zugegeben, dass es in seiner Ehe Probleme gebe.