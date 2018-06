Ehe vor dem Aus? Jetzt spricht Victoria Beckham

Gerüchte um eine angebliche Krise bei David (43) und Victoria Beckham halten sich hartnäckig. Bisher ließ die Designerin die Spekulationen um ein bevorstehendes Ehe-Aus zwar unkommentiert, nun platzte "Posh" aber offenbar der Kragen. Zwischen ihr und David sei alles gut, stellte sie jetzt klar.

Victoria Beckham dementiert Ehe-Krise

"Mein Mann ist unglaublich und unterstützt mich in allem, was ich tue", erklärte Beckham beim "Forbes Women Summit" in New York. Dass eine Ehe viel Arbeit ist, bestritt sie allerdings nicht. "Ich versuche, die beste Ehefrau zu sein", so Victoria, die betonte, wie wichtig es ihr ist, sich Zeit für die Beziehung zu nehmen: "Wenn ich nach Hause komme, lege ich das Handy weg und verbringe Zeit mit David und den Kindern."