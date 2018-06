Neue Affären-Gerüchte um David Beckham

Der Schnappschuss sorgt dennoch für Spekulationen - auch wenn sich die Beckhams zu dem bösen Gerücht noch nicht geäußert haben. Einige Gazetten behaupten sogar, der Ex-Kicker habe seine Frau in der Nacht vor der Royal Wedding betrogen.

Ob an den Behauptungen wirklich was dran ist, ist allerdings fraglich - laut dem New! Magazin soll der Rest des Beckham-Clans an besagtem Abend nämlich auch im " Soho Farmhouse" zu Gast gewesen sein. Über die Schlagzeilen dürfte "Posh" trotzdem nicht happy sein: Immerhin soll David Victoria im Jahr 2004 schon einmal mit seiner früheren Assistentin betrogen haben. Zudem halten sich Gerüchte um eine neue Ehe-Krise bei den Beckhams seit Monaten vehement.