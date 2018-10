Sinneswandel oder PR-Lüge? Victoria Beckham pfeift auf Diät

Für ihre Size-Zero-Figur kasteit sich Victoria Beckham bekanntlich schon seit Jahren mit absurden Diäten (dazu mehr). Nun gibt sich die 44-Jährige geläutert.

"Flacher Bauch wird überbewertet"

Gegenüber der australischen Vogue behauptet die Designerin nun, dass sie sich nicht länger wegen ihres Aussehens verrückt machen will.

Sie achte nicht mehr so genau darauf, was sie esse, so Posh. "Es geht jetzt weniger um mich und darum, gesehen zu werden. Es geht darum, was ich für andere Frauen entwerfe", erklärt die Ehefrau von Fußballlegende David Beckham.