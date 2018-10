Victoria Beckhams: So streng ist ihre Diät

So kaut Victoria etwa gerne an Kaffeebohnen herum, wenn sie ausgeht und zu viel Alkohol trinken will. Beckham ist ein Fan von Schnaps, vor allem von Tequila. Schon mehrmals hat man sie wankend aus Lokalen stöckeln gesehen. Damit sie nicht zu viel trinkt, aber dennoch etwas zu tun hat während andere mit Gläsern in der Hand feiern, soll sie Kaffeebohnen kauen. So bleibe sie auch aufgekratzt wie der Rest der Truppe, hat aber am nächsten Tag keinen Kater. Richtig einen hinter die Binde kippt sie sich nur einen bei ganz besonderen Anlässen.