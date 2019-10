Intime Details: Skandal um Prinzessin Märtha Louise

Ganz auf Love und Lifestyle konzentriert, betreibt er auch einen Podcast namens "Ancient Wisdom Today", in dem er nun allerdings ein wenig übers Ziel hinaus geschossen ist. Über sein Liebesleben mit der Prinzessin plauderte er schamlos aus dem Nähkästchen und ließ auch wirklich nicht das kleinste Detail aus. "Manchmal habe ich drei- bis viermal am Tag Sex und meine Freundin fragt immer: 'Solltest du nicht kommen?' Und ich antworte: 'Nein, aber ich gebe dir so viele Orgasmen, wie du willst. Wir können ein paar Stunden warten, wenn du willst'", verriet er im Gespräch mit dem amerikanischen Lifestyle-Guru Dave Asprey (45). Auch seine eigenen Höhepunkte ließ er thematisch nicht unbearbeitet, aber genug davon.