Prinzessin Märtha Louise von Norwegen liebt einen Schamanen

Die norwegische Prinzessin Märtha Louise ist frisch verliebt. In einem Instagram-Posting machte die Königstochter ihre neue Beziehung offiziell.

Auf den gemeinsamen Fotos wirken Märtha Louise (47) und der neue Mann an ihrer Seite glücklich. Die norwegische Prinzessin teilte nicht nur Fotos ihrer neuen Liebe, sondern bekennt sich in einem emotionalen Statement offiziell zu ihrem neuen Freund, der sich Shaman Durek nennt.

Märtha Louise liebt einen Schamanen

"Wenn du deine Zwillingsflamme triffst, dann weißt du es. Ich war so glücklich, meine zu treffen. Shaman Durek hat mein Leben verändert, wie er es bei so vielen macht. Er hat mir beigebracht, dass bedingungslose Liebe hier auf diesem Planeten existiert", so die verliebte Prinzessin.

Ihr neuer Freund nehme sie so, wie sie ist. "Er bringt mich mehr als jeder andere zum Lachen, er hat tiefes Wissen, das er teilt", so Märtha Louise. "Ich fühle mich so glücklich und gesegnet, dass er mein Freund ist", erklärt die Prinzessin ihren Followern.

Prinzessin an Kritiker: "Ich entscheide mich aus Liebe"

Der neue Mann an ihrer Seite übt keine gewöhnliche Tätigkeit aus, sondern ist als Schamane im Einsatz, wie Märtha Louise schreibt.