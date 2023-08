Die Zwillinge mit markanten blonden Haaren sind laut Stuttgarter Nachrichten in der Region Stuttgart aufgewachsen und wurden vor einigen Jahren als Teenager mit Videos auf Social Media bekannt. Sie sind mittlerweile aber längst auch außerhalb der Plattformen präsent. In den vergangenen Jahren traten Lisa und Lena häufiger im Fernsehen auf. Auf Kika führten sie unter anderem durch die Sendung "TickTack Zeitreise mit Lisa & Lena". Ende Juni kam ihr erster Film "get up" in die Kinos, in dem die beiden Hauptrollen spielen.

Die eineiigen Zwillinge sind im Alter von 13 Jahren im Grunde über Nacht auf der Video-Plattform Musical.ly bekannt geworden, die später zu Tiktok wurde. Einem Bericht des Süddeutsche Zeitung Magazin zufolge verließen die heute 21-Jährigen schon in der neunten Klasse die Schule - weil sich mit den Videos viel Geld verdienen lasse.