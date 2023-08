Nach erbittertem Erbstreit: Wer jetzt das Presley-Erbe erhält

Auch Graceland geht an Keough

Vor dem Los Angeles Superior Court sei die Entscheidung demnach am 4. August bestätigt worden. Damit gehen alle Besitztümer der im Jänner verstorbenen Lisa Marie Presley an ihre Tochter – auch Graceland. Die Entscheidung, wer welche Anteile des Nachlasses erben sollte, hatte sich aufgrund eines Disputes zwischen Keough und ihrer Großmutter Priscilla Presley in die Länge gezogen.