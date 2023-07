Inszenierte Fotos? Paparazza über Meghan: "Total nervig"

Doch sobald man Fotos von Meghan mache, würde man es mit ihrem Bodyguard zu tun bekommen, erzählt Ishkanian. So habe es sich auch am Blumenmarkt zugetragen. "Ich fange an zu fotografieren und da kommt der Typ mit dem blauen Hemd, der große Typ, und mir wird klar, dass das ihr Leibwächter ist", sagte die Fotografin.

Meghan selbst dürfte zunächst gar nicht realisiert haben, dass sie fotografiert wird, weil Ishkanian nicht ihre Langobjektivkamera benutzt hatte, sondern still und heimlich ihr Smartphone. "Ich habe mein iPhone in die Hand genommen, ich wusste, wenn ich eine große Kamera in die Hand nehme, macht sie Ärger", sagte die Berufsfotografin über Meghan.