Insider über Harrys Treffen mit König Charles zu "Friedensgesprächen" ohne Meghan

Harry: Treffen mit Charles soll in Planung sein

Charles' geplante Reise des Königs nach Frankreich soll erst am 20. September stattfinden. Dies wiederum würde bedeuten, dass sowohl Vater als auch Sohn am 17. September in London sein könnten.

Königliche Mitarbeiter behaupten, der Monarch und sein jüngster Sohn würden ein Treffen planen. "König Charles wird voraussichtlich Mitte September von Balmoral nach London zurückkehren, was mit dem Ende von Harrys Invictus Games-Reise nach Düsseldorf zusammenfällt", zitiert das OK!-Magazin eine Quelle aus dem Palast. "Der König hat am 20. September einen nachgeholten offiziellen Besuch in Frankreich und hat daher noch ein paar Tage in London Zeit, um sich mit seinem Sohn zu treffen. Die Mitarbeiter versuchen derzeit, die Details zu verfeinern."