Înhaftierter Boris Becker: Es geht im "Umständen entsprechend gut"

Rund ein halbes Jahr nach Haftantritt geht es dem verurteilten Ex-Tennis-Star Boris Becker nach Angaben seines Anwalts "den Umständen entsprechend gut". Becker füge "sich konstruktiv in den Gefängnisalltag ein", sagte sein deutscher Anwalt Christian-Oliver Moser. Sein Mandant könne jederzeit telefonieren und mit seiner Außenwelt kommunizieren.

Becker ist am 29. April am Londoner Southwark Crown Court zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Er hatte seinen Insolvenzverwaltern Vermögenswerte in Millionenhöhe verschwiegen.